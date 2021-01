Ibra contro Lukaku, lo scontro nel derby Inter - Milan di Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione alle stelle e rissa sfiorata fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia fra Inter e Milan , conclusosi con la vittoria in rimonta dei nerazzurri. Nei minuti ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione alle stelle e rissa sfiorata fra Zlatanhimovic e Romelunel corso deldifra, conclusosi con la vittoria in rimonta dei nerazzurri. Nei minuti ...

Gazzetta_it : Lukaku-Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... #InterMilan #CoppaItalia - ZZiliani : #Milan schiantato da un’#Atalanta lunare, il passivo poteva essere peggiore. Al massimo della condizione, e a pieno… - QsvsFk : @JohnsonALE93 @PBPcalcio Mi sa che hai sbagliato canale, la partita era su Rai Uno ?? e se non cacciavano Ibra e non… - EDB19093037 : @BrezzoLoris @MatteDj23 @acmilan VI ha fatto giocare, dovete ringraziare Ibra per questo bel regalo. Fallo inutile… - sportli26181512 : Ibra-Lukaku, le FOTO dello scontro tra i due nel derby di Coppa Italia: Lo scambio di insulti, il sorriso di Ibra c… -