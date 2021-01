I ristori sono affari correnti Il Governo li salva dalla crisi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere” sulle dimissioni di Giuseppe Conte “e ha invitato ila rimanere in carica per il disbrigo degli”. È il comunicato diramato dal Quirinale al termine dell’incontro tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio a indicare cosa può fare l’esecutivo. La formula deglicontempla anche la possibilità di emanare decreti legge per motivi di necessità e urgenza. E una decisione in tal senso, secondo quanto apprende Huffpost da quattro fonti dell’esecutivo di primo livello, è stata già presa in queste ore: avanti con il decreto5. Al Tesoro si lavora per chiudere il testo del provvedimento che contiene circa 37 miliardi di nuovi aiuti. E il via libera è arrivato da ...