I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 26 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.593 nuovi casi positivi da coronavirus e 541 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.727 (69 in meno di ieri), di cui 2.372 nei reparti di terapia intensiva (49 in meno di ieri).

