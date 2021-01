Horizon Forbidden West tra storia e gameplay finalmente nuovi dettagli per l' atteso ritorno di Aloy

Leggi su eurogamer

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo l'annuncio avvenuto ormai diversi mesi fa,è pressoché sparito dai radar ma oggi abbiamodelle novità su questo attesissimodisu PS5 e PS4. Guerrilla Games continua a non svelare troppe carte ma intanto abbiamo qualche piccolo nuovoo sue direzione di questo sequel. Gli sviluppatori hanno sottolineato che l'avventura ci trasporterà in un "luogo misterioso e pericoloso pieno di nuove sfide e scoperte che ci attendono". Il nuovo viaggio dila spingerà a esplorare aree come Nevada, Utah e California in un mondo di gioco che promette di essere più grande, vario e anche più bello da vedere (soprattutto su PS5). "Siamo così eccitati dalla ...