“Ho fatto una ca***ta”. I soliti ignoti, Gabriele Cirilli non la prende bene e blocca Amadeus. Pubblico senza parole (Di martedì 26 gennaio 2021) Gabriele Cirilli è tra gli ospiti della puntata di ieri de I soliti ignoti. Amadeus lo ha presentato come un apprezzato comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore. Tutti i telespettatori e fan che lo seguono da anni, con passione e costanza, conoscono la sua simpatia e il suo senso dell’umorismo. Gabriele infatti, con battute esilaranti e l’ironia che lo contraddistingue, si è guadagnato l’affetto del Pubblico strappando sempre risate grazie alle grandi qualità e al talento di cui è dotato. E chi lo conosce bene lo sa che Gabriele ha anche una profonda sensibilità. E infatti il comico, ospite in studio come concorrente, quando teme di aver dato una risposta sbagliata e di aver mandato in fumo il montepremi da 50.000 euro che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)è tra gli ospiti della puntata di ieri de Ilo ha presentato come un apprezzato comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore. Tutti i telespettatori e fan che lo seguono da anni, con passione e costanza, conoscono la sua simpatia e il suo senso dell’umorismo.infatti, con battute esilaranti e l’ironia che lo contraddistingue, si è guadagnato l’affetto delstrappando sempre risate grazie alle grandi qualità e al talento di cui è dotato. E chi lo conoscelo sa cheha anche una profonda sensibilità. E infatti il comico, ospite in studio come concorrente, quando teme di aver dato una risposta sbagliata e di aver mandato in fumo il montepremi da 50.000 euro che ...

