Hitman 3 come Assassin's Creed Valhalla ha un chiaro riferimento al COVID-19

A quanto pare, l'Agente 47 non è la forza più letale della natura in Hitman 3, ma lo è il COVID-19. Sì, il sandbox di IO Interactive è l'ultimo videogioco a riconoscere la pandemia che ha infettato quasi 100 milioni di persone, ucciso più di 2 milioni e sconvolto la vita di tutti noi. Nel primo livello del gioco, "On Top of the World", ambientato a Dubai, uno degli obiettivi, Carl Ingram, afferma: "scommetto che le persone con il coronavirus sono molto più tranquille di così". Certo, bisogna ammettere che in Hitman 3 non vengono seguite esattamente le linee guida raccomandate praticamente da tutti gli esperti ufficiali di salute pubblica del pianeta. "On Top of the World", ad esempio, si svolge durante una funzione che si tiene in una sontuosa location con diversi bar, un mare di tavoli e un'intera mostra d'arte. Un livello successivo, ...

