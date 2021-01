(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per ididella. A San Siro succede di tutto con il gol di Ibrahimovic che apre le danze, poi risse con Lukaku, espulsione per lo svedese ma è lo stesso bomber belga a siglare il gol dell’1-1 su rigore. Nelci pensa Eriksen, su punizione, a pennellare la rete qualificazione. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 IBRAHIMOVIC 1-1 LUKAKU 2-1 ERIKSEN SportFace.

sportli26181512 : Southampton-Arsenal 1-3: L'Arsenal conquista tre punti importanti vincendo un match non certo semplice. Nel match v… - sportli26181512 : West Bromwich Albion-Man City 0-5: Nel match della ventesima giornata della Premier League, netto successo del Manc… - sportli26181512 : FC Groningen-ADO Den Haag 3-0: Nel match della diciannovesima giornata della EREDIVISIE OLANDESE, netto successo de… - JulioCesare12 : Ho appena visto gli highlights sulla Rai. Povero Milan, pensavo che il gol di Brignoli fosse stato il punto più basso degli ultimi anni - CorriereUmbria : Inter qualificata alla semifinale di Coppa Italia #calcio #CoppaItalia #InterMilan #Lukaku #Ibra… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

L'Inter rimonta e batte per 2-1 il Milan nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio: al gol di Ibrahimovic (poi espulso) al 31', replica nella ripresa su rigore Lukaku al 71'. Il gol decisivo a ...Highlights e gol Inter-Milan 2-1: Coppa Italia quarti di finale 2020/2021 (VIDEO). by Matteo Di Gangi 24. Il video dei gol e degli highlights di Inter-Milan, match valevole per i quarti di finale dell ...