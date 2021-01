Haute Couture 2021 – Giambattista Valli, la sua eleganza senza tempo trionfa a Parigi (Di martedì 26 gennaio 2021) Con questa collezione Haute Couture “ho voluto regalare un viaggio che è partito dalla mia testa, dalla creazione, e che ora arriva a voi con gli occhi, attraverso questo girato. Un invito a sognare, osando ed esagerando”. Giambattista Valli, stilista italiano, Parigino di adozione, amato dalle donne, scultore del tessuto, il cui nome è sicuramente sinonimo di mondi fiabeschi, fantasie spumeggianti e sogni proibiti, ha concluso in bellezza la prima settimana dell’alta moda digitale di Parigi con una collezione Primavera/Estate 2021 ad effetto, che ha stupito tutti! Un’influenza degli anni Sessanta è arrivata attraverso maniche a campana, fiocchi, ruches e volant lavorati a mano, pois dorati, mantelle lunghe fino al pavimento. Ispirata alla Spagna e agli abiti delle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 gennaio 2021) Con questa collezione“ho voluto regalare un viaggio che è partito dalla mia testa, dalla creazione, e che ora arriva a voi con gli occhi, attraverso questo girato. Un invito a sognare, osando ed esagerando”., stilista italiano,no di adozione, amato dalle donne, scultore del tessuto, il cui nome è sicuramente sinonimo di mondi fiabeschi, fantasie spumeggianti e sogni proibiti, ha concluso in bellezza la prima settimana dell’alta moda digitale dicon una collezione Primavera/Estatead effetto, che ha stupito tutti! Un’influenza degli anni Sessanta è arrivata attraverso maniche a campana, fiocchi, ruches e volant lavorati a mano, pois dorati, mantelle lunghe fino al pavimento. Ispirata alla Spagna e agli abiti delle ...

