Harry Potter potrebbe diventare presto una serie tv

Leggi su trendit

(Di martedì 26 gennaio 2021)è diventato, a pieno titolo, l’opera fantasy per antonomasia degli ultimi decenni. La saga, nata dal genio di J.K. Rowling, ha raccolto un successo di dimensioni planetarie, conquistando in maniera trasversale sia le fasce più giovani di pubblico, ma sapendo appassionare anche le generazioni più mature. Il fascino intramontabile della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts che non stanca mai il pubblico – tanto che Mediaset ne ha proposto la visione per ben due volte nello stesso anno riscuotendo un ottimo consenso – ha spinto i vertici di HBO Max a considerare seriamente e concretamente la possibilità di realizzare unatv di. La piattaforma streaming non è nuova a questo genere di operazioni (basti pensare al sequel di Sex & the City) e, come riportano ...