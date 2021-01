Harry Potter | HBO in trattativa per una serie tv ispirata alla saga

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 26 gennaio 2021) Oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 8 film e incassi record. Ladiha letteralmente monopolizzato la scena nel corso del primo decennio del XXI secolo. Ma l'universo creato da J.K. Rowling è ancora vivo e si espande sempre di più. Dopo il successo di Animali Fantastici, secondo quanto svelato in esclusiva da Hollywood Reporter, potrebbe presto arrivare unatv ambientata a Hogwarts. A prendere in mano il progetto (che è ancora in fase embrionale come sottolineato drivista statunitense) è stata la HBO. Poche informazioni, ma una certezza: la reazione dei fan Per il momento si sa ancora pochissimo su quale sarà il soggetto. Nessuna informazione nè su eventuali membri del cast nè sull'ambientazione. A dire il vero, indiscrezioni su uno show televisivo ...