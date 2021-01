Ha un minimo di dignità? Ignazio La Russa sbrana l' eroe De Falco | Siete la rovina dell' Italia | tombale | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Siamo in mano a Gregorio De, l'ex M5s e celeberrimo uomo del "sali a bordo c***", la frase pronunciata contro Francesco Schettino ai tempi del naufragioa Costa Concordia. Proprio lui, infatti, unae figure chiave nel raccogliere voti per Giuseppe Conte e per un suo nuovo, ipotetico e fragilissimo, governo. E (anche) contro De, si scagliaLa, ospite in collegamento con L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. "Siamo gli unici trasparenti - premette il senatore di Fratelli d'-. Non basta annunciarla la trasparenza, bisogna praticarla. Alleanze comprese. Deci ha parlato prima di una entità. Una volta si parlavae entità per qualcosa di sovrannaturale, come i ...