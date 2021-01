Guarda le foto delle vacanze a New York quando fa una scoperta incredibile: a suo fianco c’è Paul McCartney (Di martedì 26 gennaio 2021) Una donna non riusciva a credere ai propri occhi quando si è resa conto in una delle sue foto scattate durante una vacanza, di aver incrociato Paul McCartney, a sua insaputa. La scoperta è venuta casualmente, mentre Mae Archie stava Guardando le sue foto di un recente viaggio a New York, negli Stati Uniti, accorgendosi di un volto piuttosto noto vicino a lei. Nel video, condiviso su TikTok, nientemeno che la leggenda dei Beatles Sir Paul McCartney è stato riconosciuto mentre camminava verso la telecamera su un passaggio pedonale. La donna ha condiviso il momento in cui ha scoperto il suo famoso incontro su TikTok, dopo essere tornata a casa. “Dopo aver scattato numerose ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) Una donna non riusciva a credere ai propri occhisi è resa conto in unasuescattate durante una vacanza, di aver incrociato, a sua insaputa. Laè venuta casualmente, mentre Mae Archie stavando le suedi un recente viaggio a New, negli Stati Uniti, accorgendosi di un volto piuttosto noto vicino a lei. Nel video, condiviso su TikTok, nientemeno che la leggenda dei Beatles Sirè stato riconosciuto mentre camminava verso la telecamera su un passaggio pedonale. La donna ha condiviso il momento in cui ha scoperto il suo famoso incontro su TikTok, dopo essere tornata a casa. “Dopo aver scattato numerose ...

RaiRadio2 : Crisi di governo, freddo, vaccini in ritardo. Ma le giornate si allungano. Chi ritwitta anticipa la primavera. Foto… - RaiRadio2 : La formula perfetta per il venerdì: sveglia con @CaterpillarAM, doccia e ‘na tazzulella ‘e cafè! Chi ritwitta avrà… - RaiRadio2 : Come gladiatori nel Colosseo, scendiamo dal letto pronti ad affrontare le sfide della giornata. Chi ritwitta aument… - VChiriatti : RT @RaiRadio2: Crisi di governo, freddo, vaccini in ritardo. Ma le giornate si allungano. Chi ritwitta anticipa la primavera. Foto scattata… - Silvia42035429 : Chi è capace (io sono imbranata) potrebbe mandare a Giovanni Ciacci le foto di Giulia che guarda la telecamera, vis… -