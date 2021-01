"Grazie Renzi. E ora Berlusconi". Travaglio piange, la clamorosa (e ridicola) prima pagina del Fatto | Guarda (Di martedì 26 gennaio 2021) La notizia della salita al Colle di Giuseppe Conte per rassegnare le dimissioni sconvolge Marco Travaglio e la redazione del Fatto quotidiano, e nemmeno la notizia della possibile richiesta di un nuovo mandato esplorativo del premier al presidente Mattarella sembra rassicurare il giornale più contiano d'Italia. Travaglio pubblica una struggente foto dell'avvocato foggiano di spalle, il capo chino. Roba da viale del tramonto. E sceglie la mozione degli affetti, pardon dell'odio, per indirizzare l'opinione dei suoi lettori-elettori: puntare tutto sui nemici, quelli vecchi (Silvio Berlusconi) e quelli nuovi (Matteo Renzi). Dopo una settimana di ridicole e spudorate trattative, letteralmente con tutti, Conte è stato convinto dai suoi alleati (non da Matteo né dal Cav) a mollare la presa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) La notizia della salita al Colle di Giuseppe Conte per rassegnare le dimissioni sconvolge Marcoe la redazione delquotidiano, e nemmeno la notizia della possibile richiesta di un nuovo mandato esplorativo del premier al presidente Mattarella sembra rassicurare il giornale più contiano d'Italia.pubblica una struggente foto dell'avvocato foggiano di spalle, il capo chino. Roba da viale del tramonto. E sceglie la mozione degli affetti, pardon dell'odio, per indirizzare l'opinione dei suoi lettori-elettori: puntare tutto sui nemici, quelli vecchi (Silvio) e quelli nuovi (Matteo). Dopo una settimana di ridicole e spudorate trattative, letteralmente con tutti, Conte è stato convinto dai suoi alleati (non da Matteo né dal Cav) a mollare la presa e ...

Crisi di governo, Di Maio: "Grazie al Recovery la maggioranza si allargherà. Renzi aiuta Salvini e Meloni"

Crisi di governo al buio. Il premier Conte alle 9, dopo il Cdm convocato per comunicare le sue decisioni, salirà al Colle da Mattarella per dimettersi. Una mossa obbligata dopo il ...

Crisi in diretta, Conte stamani al Colle per dimettersi: proverà a costruire il ter

