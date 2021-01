Grandi nevicate sull’Abetone. Video meteo news professionale

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Diego Santi da suo canale YouTube presentava in unla situazione in zona Abetone nei primi giorni del gennaio 2021. Per tutto l’Appennino tosco emiliano questa è un’annata di grande neve, specie per il versante toscano, dove un susseguirsi di perturbazioni oceaniche hanno generato ingenti precipitazioni, che con le basse temperature sono state quasi in prevalenza nevose. Ilillustra i metri di neve accumulata, specie nel settore toscano, e l’impegno che è stato dato per gestire l’emergenza. Vedrete alcuni condomini quasi letteralmente sepolti dalla neve. La situazione in questi giorni è migliorata per la riduzione delle precipitazioni, ma per l’Abetone è un’annata eccezionalmente nevosa. Questo articolo è reso disponibile daGiornale.