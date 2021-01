Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò incontra il fidanzato Giuliano: "Sono confusa, ho bisogno di tempo" (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuliano Condorelli si presenta nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con la fidanzata Rosalinda Cannavò. Leggi su comingsoon (Di martedì 26 gennaio 2021)Condorelli si presenta nella Casa delVip per confrontarsi con la fidanzata

pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - AlbertoBagnai : Accomunato a Osho da un personaggio del Grande Fratello (diverso da Casalino). Non merito tanto onore!?? - Bruna58646528 : RT @emanuelarouge: “Il grande fratello è come il festival di Sanremo, ti ricordi sempre delle persone che hanno lasciato il segno e mai del… - errikor : @vip_erella @OFuriosa94 @SimoGianlorenzi Ma se il grande fratello stesso lo permette chi cazzo siete voi da ribattere -