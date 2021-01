Grande Fratello Vip, le nomination di ieri sera e la sfida al televoto per il secondo finalista (Di martedì 26 gennaio 2021) Messe da parte le nomination tradizionali, al Grande Fratello Vip rispunta un diverso meccanismo di voto, con i vari concorrenti chiamati a scegliere i nominati del caso, anche sulla base delle nuove regole comunicate, di volta in volta, dalla Produzione dell’amato programma di Canale 5. Grande Fratello Vip, le nomination di ieri sera È stato così anche per la puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, lunedì 25 gennaio 2021, con le inquiline donne della Casa che hanno formato tre coppie diverse, così da poter arrivare ai nomi dei concorrenti in nomination fino alla diretta di venerdì 29. Le coppie formatesi in via ufficiale, per decisione delle stesse “vippone”, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Messe da parte letradizionali, alVip rispunta un diverso meccanismo di voto, con i vari concorrenti chiamati a scegliere i nominati del caso, anche sulla base delle nuove regole comunicate, di volta in volta, dalla Produzione dell’amato programma di Canale 5.Vip, lediÈ stato così anche per la puntata delVip 5 di, lunedì 25 gennaio 2021, con le inquiline donne della Casa che hanno formato tre coppie diverse, così da poter arrivare ai nomi dei concorrenti infino alla diretta di venerdì 29. Le coppie formatesi in via ufficiale, per decisione delle stesse “vippone”, ...

pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - AlbertoBagnai : Accomunato a Osho da un personaggio del Grande Fratello (diverso da Casalino). Non merito tanto onore!?? - litsailor : RT @ToniaPeluso: Zelletta non vince questo Grande Fratello solo perché non c’è la Gialappa’s. Ne avrebbero fatto un idolo trash, un po’ ott… - Christi38070255 : RT @trashbiccis: La casa di Pierpaolo una volta uscito dal Grande Fratello #gfvip #tzvip -