Grande Fratello Vip, i nuovi Vip in rivolta contro i veterani: caos nella Casa (VIDEO) (Di martedì 26 gennaio 2021) I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip discutono sulla supremazia dei veterani nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 26 gennaio 2021) Iconcorrenti delVip discutono sulla supremazia deidelVip.

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - LegaSalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - ErikaVelluti : RT @zorpinilover: “L’unica roba di questo Grande Fratello che mi ricorda quella storia, è questa: io vivevo ogni giorno e dicevo -12 e lo v… - valentina239701 : RT @capogir: Lo dico? Lo dico,sono una delle coppie se non la più bella nata al grande fratello?? #prelemi #gfvip -