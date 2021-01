Grande Fratello Vip, Francesco Monte e la furia social dopo la diretta: «Chi si fa i ca**i suoi campa 100 anni...» (Di martedì 26 gennaio 2021) Giulia Salemi e Tommaso Zorzi parlano di Francesco Monte al Grande Fratello Vip e lui risponde da Instagram. dopo la diretta del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha parlato con il coinquilino... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) Giulia Salemi e Tommaso Zorzi parlano dialVip e lui risponde da Instagram.ladelVip Giulia Salemi ha parlato con il coinquilino...

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - Noiconsalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - sciantokescia : RT @DSantanche: Insomma Conte ha fatto attendere il Presidente della Repubblica perché #Casalino ha deciso di girare un video da postare su… - pabligalano : Il Grande Fratello dopo aver contribuito a rovinare una bella edizione aggiungendo 3 anni e mezzo di programmazione… -