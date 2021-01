Grande Fratello VIP 5, Rosalinda Cannavò devastata dal fidanzato: spunta un tradimento choc (Di martedì 26 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò è apparsa distrutta nella casa del GF VIP 5 da un tradimento subito dal fidanzato storico Giuliano Condorelli in passato e lo ricorda in una dolorosa confessione condivisa con Dayane Mello. L’attrice siciliana, in confidenza con la prima finalista di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP, torna così a pensare di essere stata presa in giro dal fidanzato in passato, mettendo così in discussione il fidanzamento. Sembra proprio che la gieffina voglia chiudere la sua love story decennale, ecco cosa sta succedendo in casa. Gf vip 5, Rosalinda Cannavò in preda ad un nuova crisi L’attrice siciliana Rosalinda Cannavò teme l’idea di avere un confronto con il fidanzato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 26 gennaio 2021)è apparsa distrutta nella casa del GF VIP 5 da unsubito dalstorico Giuliano Condorelli in passato e lo ricorda in una dolorosa confessione condivisa con Dayane Mello. L’attrice siciliana, in confidenza con la prima finalista di questa quinta edizione delVIP, torna così a pensare di essere stata presa in giro dalin passato, mettendo così in discussione il fidanzamento. Sembra proprio che la gieffina voglia chiudere la sua love story decennale, ecco cosa sta succedendo in casa. Gf vip 5,in preda ad un nuova crisi L’attrice sicilianateme l’idea di avere un confronto con il...

