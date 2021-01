Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta in lacrime: "Sento la mancanza di Roberto" (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi pomeriggio Maria Teresa Ruta ha avuto un attimo di sconforto, parlando con Stefania Orlando ha detto che vorrebbe uscire dal Grande Fratello Vip 5 per tornare dal marito Roberto. Maria Teresa Ruta sente la nostalgia del marito Roberto dopo quattro mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip 5: la conduttrice televisiva parlando con Stefania Orlando è scoppiata in lacrime pensando al prolungamento del reality. Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno saputo finalmente la data della finale del reality show, subito dopo la diretta Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno espresso la volontà di lasciare la casa di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi pomeriggioha avuto un attimo di sconforto, parlando con Stefania Orlando ha detto che vorrebbe uscire dalVip 5 per tornare dal maritosente la nostalgia del maritodopo quattro mesi passati nella casa delVip 5: la conduttrice televisiva parlando con Stefania Orlando è scoppiata inpensando al prolungamento del reality. Ieri sera i concorrenti delVip 5 hanno saputo finalmente la data della finale del reality show, subito dopo la diretta Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno espresso la volontà di lasciare la casa di ...

pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - LegaSalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - SashaVujacic : So che da sopra proteggi la tua famiglia con tutto il cuore enorme che hai sempre avuto. Sei e per sempre sarai il… - Carmeli33392291 : RT @DSantanche: Insomma Conte ha fatto attendere il Presidente della Repubblica perché #Casalino ha deciso di girare un video da postare su… - Annamaria4344 : RT @Pinucci63757977: Le #dimissioniconte sono rinviate alle 12 perchè Rocco Casalino deve confezionare un video di commiato su Facebook in… -