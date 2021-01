‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Nico Tina sulla trentaquattresima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 gennaio 2021) La quinta edizione del GrandeVip si allunga fino al 1 marzo con un doppio appuntamento settimanale. Per garantire ai nostri utenti una varietà di opinioni e punti di vista sul reality, alle abituali opinioni di Isa e Chia verranno alternate occasionalmente le opinioni di alcuni personaggi noti o di alcuni di voi utenti! Ieri è andata in onda la 34madel reality e a commentarla per noi c’è la nostra affezionata utente, ecco il suo parere: Al grido di GrandeCI SIAMOOO!, il nostro conduttore straordinario per l’emergenza dà inizio alla 297°. Dopo gli avvilenti esuberanti Grandego, go, go! e Vip Vip Hurrà! da animatore turistico a prezzi modici, poteva andare peggio, poteva entrare sbraitando ammiccante Ollellè ...