Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 25 gennaio 2021 2 uomini per la finale (video) (Di martedì 26 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5 più che eliminare continua a comporre i propri finalisti, così dopo la scelta di Dayane votata dal pubblico ieri lunedì 25 gennaio è stato aperto un nuovo televoto tra Andrea e Pierpaolo per stabilire chi andrà in finale, il televoto si chiuderà nella puntata di venerdì visto che da questa settimana torna il doppio appuntamento. Tocca prima alle donne tranne Dayane (la finalista), vengono chiamate in Super Led, per formare tre coppie Stefania e Maria Teresa, Giulia e Rosalinda, Samantha e Carlotta.

