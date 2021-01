‘Grande Fratello’, Federica Lepanto replica agli attacchi di Alessandro Calabrese: “È una persona rozza e cafona!” (Video) (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono di pochissimo tempo fa le dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffino Alessandro Calabrese tramite le consuete domande che alcuni follower pongono al diretto interessato su Instagram. Calabrese infatti – protagonista della quattordicesima edizione del Grande Fratello – ha dapprima raccontato le motivazioni inerenti alla fine della sua relazione con Denise Rossi, e poi ha parlato anche di Lidia Vella e di Federica Lepanto con cui il gieffino oltre a condividere l’esperienza nel reality con entrambe, ha intrattenuto una relazione, o meglio, con la Vella ha avuto una vera e propria storia d’amore, mentre con Federica – vincitrice della sua edizione – un breve flirt all’interno della Casa. Dopo le parole di Calabrese è stata proprio la Lepanto, che si ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono di pochissimo tempo fa le dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffinotramite le consuete domande che alcuni follower pongono al diretto interessato su Instagram.infatti – protagonista della quattordicesima edizione del Grande Fratello – ha dapprima raccontato le motivazioni inerenti alla fine della sua relazione con Denise Rossi, e poi ha parlato anche di Lidia Vella e dicon cui il gieffino oltre a condividere l’esperienza nel reality con entrambe, ha intrattenuto una relazione, o meglio, con la Vella ha avuto una vera e propria storia d’amore, mentre con– vincitrice della sua edizione – un breve flirt all’interno della Casa. Dopo le parole diè stata proprio la, che si ...

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - LegaSalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - Robycoppi : @gaiatortora Certo, il grande fratello dell'informazione, LA7. Informazione si fa per dire naturalmente.. - LuciaFerraroEM : RT @Ginginnigin: MTR: 'Il Grande Fratello è un po' come il Festival di Sanremo: ti ricordi non il vincitore, ma la canzone o il personaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello’ È il giorno di Manuela Arcuri: l'attrice sostiene il fratello Marco, candidato nella lista di Calvi latinaoggi.eu