Graduatorie ATA terza fascia: ecco quali attestati e titoli danno punteggio per assistente amministrativo (Di martedì 26 gennaio 2021) Riapertura e aggiornamento delle Graduatorie ATA terza fascia. I nuovi elenchi saranno validi per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica nelle prossime settimane (Il MInistero ha proposto dal 2 febbraio al 1° marzo, ma non c’è ancora una data certa). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) Riapertura e aggiornamento delleATA. I nuovi elenchi saranno validi per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica nelle prossime settimane (Il MInistero ha proposto dal 2 febbraio al 1° marzo, ma non c’è ancora una data certa). L'articolo .

RosannaLaplaca : RT @cislscuola: Graduatorie III fascia personale ATA e contratti ex LSU, incontro fra Sindacati e Ministero dell'Istruzione @CislNazionale… - TecnicaScuola : Graduatorie ATA: valutazione titoli e servizi profilo Assistente Amministrativo [FAQ] - - FlcMessina : Incontro informativo aggiornamento graduatorie III fascia ATA @CgilFlc @FLCCGIL - Cisl_ER : RT @cislscuola: Graduatorie III fascia personale ATA e contratti ex LSU, incontro fra Sindacati e Ministero dell'Istruzione @CislNazionale… - SScavazzin : RT @cislscuola: Graduatorie III fascia personale ATA e contratti ex LSU, incontro fra Sindacati e Ministero dell'Istruzione @CislNazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA Graduatorie Ata e aggiornamento terza fascia, ultime novità Tecnica della Scuola Cara ministra…lei ancora non sa chi sia il Personale Educativo, escluso dalla Buona Scuola

C’è ancora molta confusione nel ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, su chi sia il Personale Educativo. Si tratta di docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti ( le cosiddette Gae ...

Graduatorie terza fascia ATA, esito confronto Ministero Istruzione-sindacati

Graduatorie personale ATA terza fascia, confronto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati: tempistica rinnovo è il nodo da sciogliere.

C’è ancora molta confusione nel ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, su chi sia il Personale Educativo. Si tratta di docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti ( le cosiddette Gae ...Graduatorie personale ATA terza fascia, confronto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati: tempistica rinnovo è il nodo da sciogliere.