Governo ultime notizie | i passi per la formazione di un nuovo esecutivo

(Di martedì 26 gennaio 2021): si apre ufficialmente la crisi con la presentazione delle dimissioni di Conte al Quirinale. Come da prassi, il Capo dello Stato le ha accettate ma con riserva così che il Presidente del Consiglio rimanga in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione. Segui Termometro Politico su Google News Dimissioni Conte: cosa succede adesso? Prossime tappe e scenari: dimissioni accettate con riserva: si apre una nuova crisi ma i passaggi istituzionali rimangono sempre gli stessi. Il Presidente del Consiglio Conte ha presentato le dimissioni al Quirinale (nessuna irritazione da parte di Mattarella per un suo presunto ritardo, come riferito ...