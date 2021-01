Governo: Serracchiani, 'Conte punto equilibrio, ora maggioranza ampia e solida' (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Il Pd unito ha dimostrato grande responsabilità ed è un punto fermo in questo percorso stretto e complicato". Lo dice la vicepresidente Pd, Debora Serracchiani, ai Tg. "Abbiamo chiesto il rilancio dell'azione di Governo, lo abbiamo fatto prima che Matteo Renzi aprisse questa crisi incomprensibile. Il presidente Conte è un punto di sintesi e di equilibrio. Ora bisogna lavorare a un Governo nuovo con una maggioranza europeista ampia e solida per le sfide che abbiamo davanti". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Il Pd unito ha dimostrato grande responsabilità ed è unfermo in questo percorso stretto e complicato". Lo dice la vicepresidente Pd, Debora, ai Tg. "Abbiamo chiesto il rilancio dell'azione di, lo abbiamo fatto prima che Matteo Renzi aprisse questa crisi incomprensibile. Il presidenteè undi sintesi e di. Ora bisogna lavorare a unnuovo con unaeuropeistaper le sfide che abbiamo davanti".

GPeppe34N : RT @FrancisJUnder12: Se la Serracchiani vuole un governo più europeista vada a Bruxelles. La aspettano a braccia aperte. - TV7Benevento : Governo: Serracchiani, 'Conte punto equilibrio, ora maggioranza ampia e solida'... - giosal1955 : Un partito che non è in grado di esprimere un nome suo per la guida del governo è un partito di figuranti.. vergogna - gatasch : RT @laltrodiego: 'Il Pd ha dimostrato di essere un partito di grandissima responsabilità' (Cit. Serracchiani, Pres. Comm. Lavoro*) *390mil… - SoniaLaVera : RT @laltrodiego: 'Il Pd ha dimostrato di essere un partito di grandissima responsabilità' (Cit. Serracchiani, Pres. Comm. Lavoro*) *390mil… -

Notizie Flash: 1/a edizione - L'interno (5)

(Adnkronos) - Roma. "Il Pd è unito attorno ai nostri vertici e al segretazione nazionale, c'è bisogno di un punto fermo, continueremo a farlo anche in questo percorso strettissimo e molto complicato".

