Governo | Radicali | ' servono maggioranze forti per patto legislatura'

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Non possiamo che essere d'accordo con il presidente Prodi quando scrive che per affrontare tempi così bui c'è bisogno die non di qualche parlamentare in cerca di sistemazione". Lo afferma Massimiliano Iervolino, segretario diitaliani. "In poche parole -aggiunge- bisogna allargare la maggioranza a tutto il fronte europeista attraverso undiche comprenda da una parte la definizione e l'attuazione del Next generation con una governance chiara e condivisa e, dall'altra, diverse riforme strutturali che ci facciano chiudere i conti con il passato per lavorare davvero a favore delle future generazioni".