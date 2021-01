**Governo: per Renzi ora possibile serio e di legislatura, ‘al Colle senza pregiudizi’** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Andremo al Colle senza pregiudizi”. Matteo Renzi declina così, a sera in una enews, quanto ripetuto per tutta la giornata e già da ieri, da Iv: non ci saranno veti nelle consultazioni al Quirinale, hanno detto per tutto il giorno gli esponenti di Italia Viva. Renzi non usa la stessa formula ma, dicono i suoi, l’intenzione è la stessa. “Non mettiamo veti -dicono- ma vogliamo risposte” sui contenuti. “Chiediamo un salto di qualità”, scrive Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Andremo alpregiudizi”. Matteodeclina così, a sera in una enews, quanto ripetuto per tutta la giornata e già da ieri, da Iv: non ci saranno veti nelle consultazioni al Quirinale, hanno detto per tutto il giorno gli esponenti di Italia Viva.non usa la stessa formula ma, dicono i suoi, l’intenzione è la stessa. “Non mettiamo veti -dicono- ma vogliamo risposte” sui contenuti. “Chiediamo un salto di qualità”, scrive. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Ristori, Jacopo Fo: ‘Per ristorante e compagnia teatrale ho già ricevuto oltre 32mila euro, ingiusto dire che il go… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - Bobbio65M : RT @PrincipeCaracc1: I #cinesi hanno in gestione il 20% dei terreni lavorabili dell' intera pianura pratese. I semi utilizzati per le colti… - Tombolus : RT @PietroBussolati: Prima del consiglio regionale ho voluto dare a Fontana un pallottoliere per evitare che ci mandi ancora in zona rossa… -