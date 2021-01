**Governo: nessuna conferenza stampa di Conte** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte non terrà nessuna conferenza stampa. "Non era in programma, non verrà convocata", confermano dal suo staff, dopo che la notizia di una possibile conferenza era rimbalzata con forza nelle ultime ore. Non è tuttavia escluso, riferiscono alcuni beninformati, che il premier motivi la sua decisione in un video o una dichiarazione che potrebbe essere diffusa nelle prossime ore. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte non terrà. "Non era in programma, non verrà convocata", confermano dal suo staff, dopo che la notizia di una possibileera rimbalzata con forza nelle ultime ore. Non è tuttavia escluso, riferiscono alcuni beninformati, che il premier motivi la sua decisione in un video o una dichiarazione che potrebbe essere diffusa nelle prossime ore.

