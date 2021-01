Governo: Nannicini, ‘partiamo dalle cose da fare, poi verranno i nomi’ (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – “Partiamo dall’accordo di Governo, dalle cose da fare, dal patto di legislatura, poi verranno i nomi. Io credo che Conte sia stato un buon punto di riferimento ma ora ci rimettiamo alla volontà del capo dello Stato. Certo con oggi si apre una nuova stagione, è finita quella dei veti e delle chiusure”. Lo dice il senatore Pd Tommaso Nannicini ai microfoni di Sky. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – “Partiamo dall’accordo dida, dal patto di legislatura, poii nomi. Io credo che Conte sia stato un buon punto di riferimento ma ora ci rimettiamo alla volontà del capo dello Stato. Certo con oggi si apre una nuova stagione, è finita quella dei veti e delle chiusure”. Lo dice il senatore Pd Tommasoai microfoni di Sky. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Nannicini, 'partiamo dalle cose da fare, poi verranno i nomi'... - albanimrc : 3) Un modello efficace di governance della transizione ecologica che tenga dentro ambiente, sviluppo, e lavoro, com… - CittadinaJ : RT @TNannicini: Sale o non sale? Se Conte sale al #Quirinale spero non sia per fare due chiacchiere ma per dare una scossa. È stato punto d… - baiasilente : RT @angelo33189429: @nzingaretti NANNICINI(PD): Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come… - EuropaXXISecolo : RT @ilfoglio_it: Agenda per una svolta di governo. Oggi sul Foglio l'intervento di Tommaso Nannicini -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Nannicini Crisi di governo, Nannicini (Pd): “Conte deve dimettersi e poi riprendere dialogo con Italia Viva” Fanpage.it Governo: Nannicini, 'partiamo dalle cose da fare, poi verranno i nomi'

Roma, 26 gen (Adnkronos) - “Partiamo dall’accordo di governo, dalle cose da fare, dal patto di legislatura, poi verranno i nomi. Io credo che Conte sia stato un buon punto di riferimento ma ora ci rim ...

Crisi di governo, non è in gioco la testa di Conte ma la nostra

Non facciamo come il principe Luigi Ferdinando: non serve andare alla carica bensì frenare le passioni per il bene dell'Italia ...

Roma, 26 gen (Adnkronos) - “Partiamo dall’accordo di governo, dalle cose da fare, dal patto di legislatura, poi verranno i nomi. Io credo che Conte sia stato un buon punto di riferimento ma ora ci rim ...Non facciamo come il principe Luigi Ferdinando: non serve andare alla carica bensì frenare le passioni per il bene dell'Italia ...