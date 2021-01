Governo, la nota del centrodestra: “Delegazione unitaria al Quirinale” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, Fi, FdI con rappresentanti di Udc, Cambiamo – Idea e Noi con l’Italia) ha chiesto al presidente della Repubblica di partecipare alle Consultazioni con una Delegazione unitaria“. E’ quanto si legge in una nota congiunta al termine del vertice del centrodestra, il quale è uscito dal meeting ancora più unito e coeso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ilunito in tutte le sue componenti (Lega, Fi, FdI con rappresentanti di Udc, Cambiamo – Idea e Noi con l’Italia) ha chiesto al presidente della Repubblica di partecipare alle Consultazioni con una“. E’ quanto si legge in unacongiunta al termine del vertice del, il quale è uscito dal meeting ancora più unito e coeso. SportFace.

LegaSalvini : NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticc… - matteosalvinimi : Nota bene per il governo e per chi calunnia: Regione Lombardia ha sempre fornito informazioni corrette.… - Piu_Europa : ?? Disponibilità a una maggioranza Ursula, con un governo guidato da una personalità autorevole e capace, e rafforza… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: 'Tutte le forze insieme in #Quirinale' La nota del centrodestra per #Conte si mette male - roma_paoletta : RT @iltrumpo: In un paese normale, in mezzo a una pandemia, durante una crisi economica e di governo dagli sviluppi incerti, i giornalisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo nota Consiglio dei Ministri n. 94 | www.governo.it Governo DIMISSIONI CONTE E CONSULTAZIONI/ Diretta crisi Governo: mosse dei partiti al Colle

Crisi di Governo, dimissioni Conte in Cdm e Quirinale: ultime notizie in diretta. Ora cosa succede, tutti gli scenari: domani consultazioni al Colle ...

Meritocrazia Italia: «L’Italia merita un governo stabile e un progetto serio»

«La crisi di governo non è un bel momento a prescindere dalle fasi storiche che si attraversano. In questo atto è in gioco la dignità di un Paese, la relazione tra Stati e soprattutto la credibilità e ...

Crisi di Governo, dimissioni Conte in Cdm e Quirinale: ultime notizie in diretta. Ora cosa succede, tutti gli scenari: domani consultazioni al Colle ...«La crisi di governo non è un bel momento a prescindere dalle fasi storiche che si attraversano. In questo atto è in gioco la dignità di un Paese, la relazione tra Stati e soprattutto la credibilità e ...