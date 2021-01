Governo: gli atti sulle conseguenze del Covid sono 'affari correnti' (Di martedì 26 gennaio 2021) Vanno considerati 'disbrigo di affari correnti' anche tutti gli 'atti urgenti necessari per fronteggiare l'emergenza Covid e ogni relativa conseguenza'. E' quanto prevede la direttiva della Presidenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Vanno considerati 'disbrigo di' anche tutti gli 'urgenti necessari per fronteggiare l'emergenzae ogni relativa conseguenza'. E' quanto prevede la direttiva della Presidenza ...

borghi_claudio : A @Ariachetira danno come una notizia che il governo rimane in carica per gli affari correnti. Ricordo che non può… - silvia_sb_ : #Renzi voleva: modifiche su Recovery, cessione delega Servizi, dimissioni #Conte. Ha ottenuto tutto. E bravi gli spin doctor di governo! - giorgio_gori : L’Italia a un passo dall’esclusione dalle #Olimpiadi: pesa la perdita di autonomia del #Coni voluta dal governo Leg… - Dr_Occhipinti : RT @vfeltri: Invece di litigare sul governo comprate i vaccini per gli italiani e poi fate quel cazzo che volete, tanto vi disprezziamo. - Jenni79430950 : RT @sostengo5: Il governo ha aiutato le imprese con 141 miliardi di euro, la Lega col suo governo aveva mandato in bancarotta gli italiani… -