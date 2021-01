Governo | Giorgia Meloni | «C' è finestra per andare al voto» Il centrodestra sarà unito al Colle

Paolo65497103 : RT @Libero_official: La #Meloni chiede di governare e chiede a #Mattarella di fermare questa 'pantomima indegna', ossia la caccia di #Conte… - DavPoggi : RT @Libero_official: La #Meloni chiede di governare e chiede a #Mattarella di fermare questa 'pantomima indegna', ossia la caccia di #Conte… - Flower91046311 : RT @Libero_official: La #Meloni chiede di governare e chiede a #Mattarella di fermare questa 'pantomima indegna', ossia la caccia di #Conte… - Laura64135537 : RT @Libero_official: La #Meloni chiede di governare e chiede a #Mattarella di fermare questa 'pantomima indegna', ossia la caccia di #Conte… - AlBizzotto : RT @Libero_official: La #Meloni chiede di governare e chiede a #Mattarella di fermare questa 'pantomima indegna', ossia la caccia di #Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Giorgia

È il giorno più lungo per Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha partecipato a Palazzo Chigi al Consiglio dei ministri nel quale ha comunicato le sue ...Il centrodestra andrà unito al Quirinale come coalizione compatta "pronta a dare al Paese un governo solido" e per dire 'no' al Conte ter. La crisi è stata ...