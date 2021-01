Governo, Fornaro (Leu): “Il Paese non ha bisogno di una campagna elettorale, ma se non si trovano le intese si va al voto” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Se non si trovano le intese ci sono le elezioni. In questo momento il Paese ha bisogno di tutto meno che di andare alle elezioni. Anche perché sarebbe una campagna elettorale che accentuerebbe tensioni”. Lo ha detto il deputato di Leu, Federico Fornaro, fuori dalla Camera nel giorno delle dimissioni del presidente Conte L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) “Se non sileci sono le elezioni. In questo momento ilhadi tutto meno che di andare alle elezioni. Anche perché sarebbe unache accentuerebbe tensioni”. Lo ha detto il deputato di Leu, Federico, fuori dalla Camera nel giorno delle dimissioni del presidente Conte L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Il passaggio della relazione sulla giustizia pone un problema politico serio”, sul futuro del governo “siamo favorevoli a soluzioni chiare e che garantiscano un cambiamento, no a governi che hanno co ...

Italia viva sì, Italia viva no, i dubbi della maggioranza

Tira aria di Conte-ter , e i voti per far nascere un nuovo governo servono come il pane. Anche quelli di Italia viva . Ma sul riaprire al partito di Matteo ...

"Il passaggio della relazione sulla giustizia pone un problema politico serio", sul futuro del governo "siamo favorevoli a soluzioni chiare e che garantiscano un cambiamento, no a governi che hanno co ...

Tira aria di Conte-ter , e i voti per far nascere un nuovo governo servono come il pane. Anche quelli di Italia viva . Ma sul riaprire al partito di Matteo ...