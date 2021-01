Governo e Quirinale: responsabilità per la salvaguardia del Paese (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti“. Cosi’ una nota del Quirinale che aggiunge che le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio. Non pesa al momento la crisi di Governo sulle borse. Piazza Affari si avvicina alla boa di metà giornata muovendosi sempre in territorio leggermente positivo, sostanzialmente in linea con l’Europa e guardando poco alla politica interna: l’indice Ftse Mib sale dello 0,7% a 21.890 punti dopo aver toccato ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo delil Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni delda lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato ila rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti“. Cosi’ una nota delche aggiunge che le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio. Non pesa al momento la crisi disulle borse. Piazza Affari si avvicina alla boa di metà giornata muovendosi sempre in territorio leggermente positivo, sostanzialmente in linea con l’Europa e guardando poco alla politica interna: l’indice Ftse Mib sale dello 0,7% a 21.890 punti dopo aver toccato ...

