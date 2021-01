Governo | Delrio | ' Conte punto equilibrio insostituibile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Pd sale al Colle con una posizione molto chiara. Prima di tutto viene l'interesse del Paese" e "bisogna fare presto e bene". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, al Tg2. "Il presidente-aggiunge il presidente dei deputati dem- è assolutamente undiper questa coalizione. Noi miriamo ad allargare la maggioranza perché le sfide che attendono il Paese meritano un governo solido, robusto che arrivi fino a fine legislatura. Gli italiani non hanno voluto una crisi al buoi, non vorranno neanche le elezioni". Veti su Matteo Renzi? "Iv ha chiuso la porta a questo governo e aperto la crisi non tenendo presente i bisogni reale del Paese. Devono avvenire fatti che permettano un loro eventuale reingresso".