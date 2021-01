Governo: da domani le consultazioni, diretta streaming e limite giornalisti causa Covid (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Saranno consultazioni naturalmente con copertura mediatica garantita, ma con alcuni limiti imposti dall'emergenza sanitaria in corso. Un inedito rispetto ad un protocollo seguito nelle varie crisi in più di settant'anni, che subirà delle modifiche necessarie come spiegato in una nota della Presidenza della Repubblica. Le consultazioni al Quirinale -si legge nella nota- avranno inizio domani, mercoledì 27 gennaio 2021. Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l'Ufficio stampa. Nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'emergenza epidemiologica, le consultazioni si seguiranno in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it. Le immagini fotografiche e video realizzate ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sarannonaturalmente con copertura mediatica garantita, ma con alcuni limiti imposti dall'emergenza sanitaria in corso. Un inedito rispetto ad un protocollo seguito nelle varie crisi in più di settant'anni, che subirà delle modifiche necessarie come spiegato in una nota della Presidenza della Repubblica. Leal Quirinale -si legge nella nota- avranno inizio, mercoledì 27 gennaio 2021. Il calendario dellesarà reso noto attraverso l'Ufficio stampa. Nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'emergenza epidemiologica, lesi seguiranno insul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it. Le immagini fotografiche e video realizzate ...

