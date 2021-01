Governo: crisi non ferma dl ristori e decreto cartelle, verso Cdm nel weekend (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Un Consiglio dei ministri nel weekend per dare il disco verde al decreto che proroga lo stop all'invio delle cartelle fiscali -in scadenza il 31 gennaio- poi, a inizio settimana prossima, un altro Cdm per varare il dl ristori 5. La crisi di Governo non ferma i due provvedimenti che il Governo Conte ha in canna, due tasselli ritenuti fondamentali per arginare l'emergenza Covid e i contraccolpi sul tessuto economico e sociale del paese. Fonti di Governo assicurano all'Adnkronos che la tabella di marcia, su questi due provvedimenti, non subirà alcuna variazione: "sono considerati affari urgenti, quindi anche un Governo dimissionario è tenuto a vararli, anzi, sarebbe grave se non lo facesse". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Un Consiglio dei ministri nelper dare il disco verde alche proroga lo stop all'invio dellefiscali -in scadenza il 31 gennaio- poi, a inizio settimana prossima, un altro Cdm per varare il dl5. Ladinoni due provvedimenti che ilConte ha in canna, due tasselli ritenuti fondamentali per arginare l'emergenza Covid e i contraccolpi sul tessuto economico e sociale del paese. Fonti diassicurano all'Adnkronos che la tabella di marcia, su questi due provvedimenti, non subirà alcuna variazione: "sono considerati affari urgenti, quindi anche undimissionario è tenuto a vararli, anzi, sarebbe grave se non lo facesse". ...

