Governo, crisi al buio: Conte cerca responsabili, ma altri nomi per Palazzo Chigi non sono esclusi (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte si è dimesso. Un consiglio dei ministri, un colloquio di trenta minuti con Sergio Mattarella, la rituale visita ai Presidenti di Senato e Camera Casellati e Fico sono i fotogrammi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppesi è dimesso. Un consiglio dei ministri, un colloquio di trenta minuti con Sergio Mattarella, la rituale visita ai Presidenti di Senato e Camera Casellati e Ficoi fotogrammi...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - vittoriodiri : RT @Stefano173456: Sentire la quasi totalità dei giornalisti, quegli stessi che hanno spinto al massimo per favorire la crisi di governo di… - M5SGiorgio : RT @Angie35613025: VORREI CHE TUTTI RICORDASSERO CHE LA RESPONSABILITÀ DI QUESTA ASSURDA CRISI DI GOVERNO IN PIENA PANDEMIA È DEL 'CARO REN… -