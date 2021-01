Governo | Conzatti Iv | ‘avanti senza voti per esecutivo solido e patto legislatura’

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Bisogna fare presto e fare bene. Ora è tempo di ripartire con maggiore metodo sul Recovery Plan e sulle riforme strutturali, a cominciare da quella fiscale, fondamentale per il rilancio del nostro Paese. Procediamoveti per undi legislatura sostenuto da una maggioranza più coesa e attuato da unpiù”. Così Donatella, senatrice di Italia Viva parte dell’Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ex piddini, ex forzisti, ex grillini, ma anche un massone e un ex tronista e gieffino. Dentro i gruppi parlamentari di Italia Viva c'è di tutto ...