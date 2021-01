Governo, Conte: «Ora governo di salvezza nazionale». L'apertura a Renzi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E? cominciato poco dopo la mezza il giorno più lungo di Giuseppe Conte. Lasciato il Quirinale, dove nelle mani di Sergio Mattarella aveva rassegnato le dimissioni, l?ormai ex... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E? cominciato poco dopo la mezza il giorno più lungo di Giuseppe. Lasciato il Quirinale, dove nelle mani di Sergio Mattarella aveva rassegnato le dimissioni, l?ormai ex...

borghi_claudio : hahahahaha conte che mette il post su facebook per dire che ci vuole il governo per fare la RIFORMA DELLA LEGGE ELE… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - xblunotte : RT @borghi_claudio: hahahahaha conte che mette il post su facebook per dire che ci vuole il governo per fare la RIFORMA DELLA LEGGE ELETTOR… - infoitinterno : Governo, centrodestra compatto: 'No a Conte ter' -