Governo | Conte al Quirinale a mezzogiorno

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - E' ancora a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, riunito con i suoi più stretti collaboratori dopo il Cdm in cui ha condiviso con i ministri la decisione di dimettersi, ringraziandoli per questi 16 mesi di lavoro. Il presidente del Consiglio, a quanto apprende l'Adnkronos, salirà al Quirinale a mezzogiorno per rassegnare le dimissioni.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Governo, Conte a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri Agenzia ANSA Il Ministro Guerini: "Ora nuovo patto di legislatura per un Conte ter, anche con Italia Viva"

Fermo restando, aggiunge il Ministro della Difesa, che "Italia Viva ha la responsabilità di aver causato una crisi inspiegabile di cui sfuggono ai più le ragioni politiche".

Conte si è dimesso, ora tocca a Mattarella

L'ex premier sale al Colle per formalizzare le dimissioni e il presidente della Repubblica deve cominciare le consultazioni, gli scenari vanno dal Conte ter allo scioglimento delle Camere ...

