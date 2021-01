Governo, Berlusconi: 'Centrodestra compatto, saliremo insieme al Colle' (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Centrodestra salirà unito al Colle per le consultazioni di Mattarella in vista della composizione di un nuovo Governo dopo le dimissioni di Conte. Lo ha detto Silvio Berlusconi durante il vertice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilsalirà unito alper le consultazioni di Mattarella in vista della composizione di un nuovodopo le dimissioni di Conte. Lo ha detto Silviodurante il vertice ...

