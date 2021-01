Governo, Battelli (M5s): “Cosa succede se Renzi ci propone un presidente 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte premier. M5s è compatto” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Movimento 5 Stelle è compatto con le forse della maggioranza, alle consultazioni esprimeremo il nostro massimo sostegno a Conte”. Lo ha detto il deputato dei 5 Stelle Sergio Battelli rispondendo alle domande dei cronisti davanti alla Camera. “Cosa succede se Renzi ci propone un premier 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte presidente” ha ribadito L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Movimento 5con le forse della maggioranza, alle consultazioni esprimeremo il nostro massimo sostegno a”. Lo ha detto il deputato dei 5Sergiorispondendo alle domande dei cronisti davanti alla Camera. “seciun? Noiper” ha ribadito L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Governo, Battelli (M5s): “Cosa succede se Renzi ci propone un presidente 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte premier. M5… - Noovyis : (Governo, Battelli (M5s): “Cosa succede se Renzi ci propone un presidente 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte premier… - fattoquotidiano : Governo, Battelli (M5s): “Cosa succede se Renzi ci propone un presidente 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte premier.… - Affaritaliani : Governo, Battelli (M5s): voto da scongiurare per il Paese - Danilo_Rossetto : RT @mauriziosia: Titolo di studio: scuola media. Esperienza professionale: commesso in un negozio di animali. Grazie al #M5S Sergio Battel… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Battelli Governo, Battelli (M5s): voto da scongiurare per il Paese Il Sole 24 ORE Governo, Battelli (M5s): voto da scongiurare per il Paese

Milano, 26 gen. (askanews) - "Movimento 5 stelle è compatto con le principali forze di maggioranza". Così Sergio Battelli, del Movimento 5 ...

Crisi di governo: "Difendiamo Bonafede". Nel M5S la tentazione di mollare Conte

Ci sono due visioni dietro quello che appare come un unico schema. La prima è di chi pensa che chiedere al premier di salvare Bonafede, dimettendosi ...

Milano, 26 gen. (askanews) - "Movimento 5 stelle è compatto con le principali forze di maggioranza". Così Sergio Battelli, del Movimento 5 ...Ci sono due visioni dietro quello che appare come un unico schema. La prima è di chi pensa che chiedere al premier di salvare Bonafede, dimettendosi ...