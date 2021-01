“Gordon Ramsay diventa vegano”: la risposta dello chef all’animalista è esilarante (Video) (Di martedì 26 gennaio 2021) Londra, 26 gen – Lo chef Gordon Ramsay, celebre per le sue sfuriate nella serie Hell’s Kitchen, non si può dire vegano: mangia e cucina di frequente la carne. Questo, a una TikToker vegana piuttosto “peculiare” non sta affatto bene, tanto che ha pensato di dedicargli una serenata. Ma l’effetto non è quello voluto. Ramsay e l’inno vegano Gordon Ramsay infatti è diventato l’oggetto di una preghiera sotto forma di canzoncina di una TikToker vegana canadese che si fa chiamare That Vegan Teacher. Altrimenti nota come Miss Kadie Karen Diekmeyer, è un’insegnante di scuola elementare diventata attivista per i diritti degli animali. È apparsa su TikTok nel 2020 e conta ben 1,6 milioni di follower sulla piattaforma. Tuttavia, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Londra, 26 gen – Lo, celebre per le sue sfuriate nella serie Hell’s Kitchen, non si può dire: mangia e cucina di frequente la carne. Questo, a una TikToker vegana piuttosto “peculiare” non sta affatto bene, tanto che ha pensato di dedicargli una serenata. Ma l’effetto non è quello voluto.e l’innoinfatti èto l’oggetto di una preghiera sotto forma di canzoncina di una TikToker vegana canadese che si fa chiamare That Vegan Teacher. Altrimenti nota come Miss Kadie Karen Diekmeyer, è un’insegnante di scuola elementareta attivista per i diritti degli animali. È apparsa su TikTok nel 2020 e conta ben 1,6 milioni di follower sulla piattaforma. Tuttavia, ...

