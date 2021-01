Goldman Sachs, quali sono i rischi per rallentare la ripresa economica (Di martedì 26 gennaio 2021) Mentre gli Stati Uniti si affrettano a distribuire vaccini in mezzo a un’ondata invernale di casi Covid-19 e i legislatori pesano un’altra tranche di spesa per stimoli federali, gli analisti del gigante degli investimenti Goldman Sachs indicano tre principali rischi che potrebbero mettere a repentaglio la forte ripresa economica e la robusta spesa dei consumatori Leggi su periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Mentre gli Stati Uniti si affrettano a distribuire vaccini in mezzo a un’ondata invernale di casi Covid-19 e i legislatori pesano un’altra tranche di spesa per stimoli federali, gli analisti del gigante degli investimentiindicano tre principaliche potrebbero mettere a repentaglio la fortee la robusta spesa dei consumatori

ConteZero76 : @StefanoFeltri ...e poi c'è un ministro (in carica) inglese, CEO di EDF, di Total, di Goldman Sachs, di fondi d'inv… - FrankesteinJun1 : @drepanensis @BimbiMeb @rafcapuozzo Ma se abbiamo avuto un PdC come Monti che mentre era in ruolo era membro di Asp… - giusepp28331069 : @Roxy21Mi @ItaliaViva @elenabonetti No a Filippo Taddei se lo schiodate da Goldman Sachs ???? - tm_us_channel : RT @TendenzaMercati: Goldman Sachs aggiorna rating e target price di Saipem e Tenaris => - TendenzaMercati : Goldman Sachs aggiorna rating e target price di Saipem e Tenaris => -