Golden Globe 2021 | Jane Fonda riceverà il Cecil B DeMille Award

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 gennaio 2021)ilB., il prestigioso premio alla carriera assegnato durante la cerimonia deiilB., il prestigioso premio alla carriera assegnato durante la cerimonia dei, che si terrà il 28 febbraio a Los Angeles. L'attrice e attivista è stata scelta per il suo impegno umanitario unito a una notevole carriera davanti alla macchina da presa, di cui si è servita anche per perorare diverse cause. A volte con conseguenze giudiziarie, come alla fine del 2019 quando è stata arrestata quattro ...