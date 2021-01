**Giustizia: verso deposito relazione Bonafede in Senato** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – “Presumo” che la relazione sulla Giustizia del ministro Alfonso Bonafede verrà “inviata” al Senato “come è già successo” in passato. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci al termine della capigruppo di palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – “Presumo” che lasulla Giustizia del ministro Alfonsoverrà “inviata” al Senato “come è già successo” in passato. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci al termine della capigruppo di palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

