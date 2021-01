Giuseppe Conte, il giorno delle dimissioni. Per riprovarci Consultazioni per la formazione di un nuovo governo da domani pomeriggio (Di martedì 26 gennaio 2021) Alle 9 la seduta del Consiglio dei ministri, un punto all’ordine del giorno: dimissioni del presidente del Consiglio. Poi al Quirinale per rassegnare le dimissioni al presidente della Repubblica. Giuseppe Conte pone fine oggi al governo giallorosso che era subentrato a quello gialloverde. Il premier pugliese prova a mettere su il suo terzo esecutivo di fila e le Consultazioni potrebbero iniziare già da domani pomeriggio. Percorso non facile. L'articolo Giuseppe Conte, il giorno delle dimissioni. Per riprovarci <small class="subtitle">Consultazioni per la ... Leggi su noinotizie (Di martedì 26 gennaio 2021) Alle 9 la seduta del Consiglio dei ministri, un punto all’ordine deldel presidente del Consiglio. Poi al Quirinale per rassegnare leal presidente della Repubblica.pone fine oggi algiallorosso che era subentrato a quello gialloverde. Il premier pugliese prova a mettere su il suo terzo esecutivo di fila e lepotrebbero iniziare già da. Percorso non facile. L'articolo, il. Per per la ...

