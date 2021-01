Giuseppe Conte firma il decreto! Italia alle Olimpiadi con Bandiera e Inno! Azzurri salvi (Di martedì 26 gennaio 2021) L’incubo è svanito! L‘Italia avrà il Tricolore ed il suo inno alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi si è tenuto il Consiglio dei Ministri ed il Governo ha approvato come ultimo atto l’approvazione della legge sull’autonomia del Coni, rispettando la richiesta fatta dal CIO. Una decisione arrivata proprio all’ultimo giorno disponibile, perchè domani sarebbe arrivata la sanzione da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Dopo l’intervento di ieri alla Camera di Giovanni Malagò, quest’oggi è intervenuto in prima persona il Premier Giuseppe Conte, che a breve rassegnerà le sue dimissioni, riuscendo far approvare la proposta dopo una trattativa molto faticosa e che ha impiegato diverso tempo. L’accordo è stato raggiunto tramite la soluzione della pianta organica, in base a quanto era previsto dal decreto 1, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) L’incubo è svanito! L‘avrà il Tricolore ed il suo innodi Tokyo 2021. Oggi si è tenuto il Consiglio dei Ministri ed il Governo ha approvato come ultimo atto l’approvazione della legge sull’autonomia del Coni, rispettando la richiesta fatta dal CIO. Una decisione arrivata proprio all’ultimo giorno disponibile, perchè domani sarebbe arrivata la sanzione da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Dopo l’intervento di ieri alla Camera di Giovanni Malagò, quest’oggi è intervenuto in prima persona il Premier, che a breve rassegnerà le sue dimissioni, riuscendo far approvare la proposta dopo una trattativa molto faticosa e che ha impiegato diverso tempo. L’accordo è stato raggiunto tramite la soluzione della pianta organica, in base a quanto era previsto dal decreto 1, ...

robersperanza : Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco. - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - LegaSalvini : ++?? FLASH GOVERNO: DOMANI CONTE AL COLLE PER DIMISSIONI ?? ++ ZCZC2350/SXA XPP21025011627_SXA_QBXB B POL S0A QBXB +… - VengoDiMongo : RT @laGreta_: Giorgetti è il sottosegretario che ha voluto la legge a causa della quale l'Italia potrebbe trovarsi a gareggiare senza trico… - Giancar70336148 : RT @lucariello_luca: Sento parlare di #cottarelli #draghi e #cavalieri. C’è un solo nome Giuseppe #Conte. #Quirinale #dimissioni -